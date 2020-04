La montre à 750 000 € (et 50 exemplaires) de Chicharito Hernandez

A 31 ans, c’est probablement le dernier contrat majeur de la carrière – bien remplie – de Javier Hernandez. L’attaquant mexicain a quitté l’Europe et le FC Séville son dernier club, pour les Etats-Unis et la franchise du Galaxy de Los Angeles. Il succède poste pour poste et salaire pour salaire, à Zlatan Ibrahimovic et devient de fait, le nouveau joueur le mieux payé de la MLS, à 6,5 millions d’euros environ la saison.

Chicharito apprécie les montres signées de Richard Mille

C’est assez pour s’offrir des bijoux d’exception, ou des montres qui le sont tout autant. Chicharito en a au moins deux d’une même marque de luxe très appréciée dans le monde du sport : Richard Mille. tel qu’il se montre régulièrement sur les réseaux sociaux, on l’a déjà vu avec le modèle Richard Mille RM 030 « White Rush », que porte également le milieu de terrain français, Paul Pogba. Et puis, il y a cette autre version, référence RM 27-02. Elle n’existe qu’à 50 exemplaires dans le monde, mais cette montre est rendue populaire par celui qui l’inspire ; un certain Rafael Nadal.

La version Nadal vaut 750 000 € et existe en 50 unités

C’est en effet lui l’ambassadeur de ce garde-temps exceptionnel car d’une résistance absolue, pour un poids minimal de 3,35 grammes. Elle a été dévoilée en 2015, pour accompagner le champion espagnol dans sa quête à la Decima de Roland Garros (dixième victoire qu’il n’obtiendra finalement que deux ans plus tard). Identifiable par son bracelet orange, comme la terre battue du tournoi parisien et l’impressionnante mécanique apparente sous le verre en saphir, cette RM 27-02 est un modèle de technologie et de micro-usinage, dont le prix s’affiche en conséquence, puisqu’elle est vendue à près de 750 000 euros, plus ou moins car dans ce cas précis et rare, il n’est qu’estimation.