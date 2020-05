Lewis Hamilton vend 47M€ son penthouse à New York. Visite du propriétaire

Lewis Hamilton tourne le dos à New York. Pas à la Grosse Pomme puisqu’il a un autre bien dans le secteur, mais à son immense penthouse, que le champion du monde de F1 cherche à vendre. Acheté en 2017, pour une quarantaine de millions d’euros, c’est sensiblement au même prix (47 M€), qu’il souhaite s’en séparer. Depuis l’automne qu’il est disponible, le prix a toutefois baissé, sur la plateforme où est publiée l’annonce ; de 57 millions de dollars, il est désormais à 52 M$.

Visite du penthouse new-yorkais de Lewis Hamilton. A vendre 47 M€ ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 14

Lewis Hamilton cherche à vendre son penthouse new-yorkais

Compter également 15 000 euros pour les charges de la résidence et une taxe mensuelle de 21 700 euros. Il faut donc être au moins aussi riche que le pilote britannique, pour s’offrir pareil écrin. Il faut aussi avoir les idées large pour occuper les 828 mètres carrés de surface habitable, plus 318 m2 de terrasse sur le toit. Avec une cuisine extérieur, plus une piscine et son jacuzzi, offrants une vue imprenable sur les hauteurs du quartier Tribeca, à Manhattan.

Des prestations dingues pour le champion du monde de F1

L’appartement de Lewis Hamilton abrite cinq chambres, six salles de bain et deux salles d’eau. Un ascenseur privatif facilite les accès aux trois étages du penthouse. En outre, et pour la collectivité de la résidence, l’appartement offre un service de conciergerie 24h/24, un intendant attitré, une autre terrasse sur le toit de 465 m2, une cours de 370 m2, une salle de jeux pour les enfants, un centre de remise en forme avec spa et bain turc. Le propriétaire du lieu a également l’accès à deux places de parking sécurisées. L’appartement à vendre de Lewis Hamilton est à découvrir en images, via le diaporama ci-dessus.