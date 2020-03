Manchester United – L’Aston Martin du triplé de Roy Keane est à vendre

Elle n’appartient déjà plus à l’ancien milieu de terrain irlandais de Manchester United, Roy Keane. C’est le 3e propriétaire de cette Aston Martin DB7 de 1998, qui en cherche désormais un quatrième. Cette voiture serait sans intérêt si elle n’était pas chargée d’une belle histoire : celle d’un triplé historique réussit en 1999, par les Red Devils. Cette saison 1998-99, David Beckham et ses partenaires ont surtout accompli un exploit majeur, en renversant le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions (2-1), en étant mené jusqu’au début du temps additionnels.

L'ancienne Aston Martin de Roy Keane en images ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 4

26 840 € pour s’offrir un bout d’histoire de Manchester United

C’est un peu de tout ça que raconte cette Aston Martin DB 7 3.2 vintage automatic grise à vendre sur une plateforme spécialisée, de l’autre côté de la Manche. C’est surement ce qui justifie son prix élevé de 23 950 livres (26 840 euros), pour une voiture qui a près de 100 000 bornes au compteur. Comme son premier propriétaire, elle n’a pas ménagé ses efforts. Sortie d’usine en 1998, un an avant le triplé championnat, coupe d’Angleterre et Ligue des champions de Manchester. L’état extérieur et intérieur, dont les cuirs des sièges sont restés en bon état. Voyez-le en images dans la galerie ci-dessus.