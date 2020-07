OL : Les voitures des joueurs lyonnais. En quoi roule-t-il ?

Memphis Depay a peut-être la voiture la plus prestigieuse, sinon la plus chère, chez les joueurs de l’Olympique Lyonnais, mais l’attaquant néerlandais est soumis à concurrence avec certains de ses coéquipiers. Sur le plan des automobiles peu banales sur le parking des Gones, il y a aussi les véhicules de Maxwell Cornet de Moussa Dembélé, dont nous avons dernièrement parlé à Sportune.

Les voitures des joueurs de l'OL : L'original GLC Coupé camo de Dembélé

Des voitures stylées sur le parking de l’Olympique Lyonnais

Le premier roule en Lamborghini Aventador, à la couleur et au style personnalisé. L’autre aussi a customisé sa voiture, en version camouflage, sur son modèle Mercedes GLC. Une Lamborghini, c’est également la marque choisie par l’ailier Bertrand Traoré, dans une couleur toutefois plus conventionnelle et discrète puisque intégralement noire, mat.

Porsche, Lamborghini ou Rolls Royce : les Gone envoient du lourd

Avant, les joueurs de l’Olympique Lyonnais ne se déplaçaient qu’en Hyundai du sponsor premium. Maintenant que le partenariat s’est achevé ce 1er juillet, d’autres marques et modèles pointent : des Mercedes (Dembele et Mendes), des Lamborghini on l’a dit, sinon une Porsche 911 pour Kenny Tete. Découvrez les voitures des Gones en images, dans le diaporama ci-dessus.