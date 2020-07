OM : Florian Thauvin et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Une préférence claire pour le Cheval Cabré. Sur la route, Florian Thauvin a trouvé son constructeur automobile modèle. Depuis qu’il est un footballeur professionnel coté et payé conséquemment, l’ailier de l’OM a d’yeux, non pas que pour Ferrari, mais son intérêt pour la marque italienne est manifestement plus prononcé que pour d’autres. C’est avec un engin tout droit sorti des usines de Maranello, qu’il a repris les entraînements collectifs, avec l’Olympique de Marseille.

Dans le garage de Florian Thauvin il y a des Ferrari... ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 5

Florian Thauvin en pince particulièrement pour les Ferrari

Au volant d’une 488 Pista, toute rouge avec une bande noire en son centre. Avec 720 chevaux sous le capot et un prix pouvant approcher les 400 000 euros, c’est un monstre toutefois pas si rare que ça dans le monde du football, puisque Leandro Paredes au club rival du PSG, a la même. Et à Marseille, son camarade Dimitri Payet avait ou a toujours la sienne, de la même couleur rouge.

Des voitures prêtées par les sponsors de l’OM, son club

Avant cela, on a pu voir Florian Thauvin à bord d’une version 458 Italia noire, décapotable, avec cheveux au vent sur les routes de la cité phocéenne. Et encore avant il avait une 599 SA Aperta, pour ses dernières saisons avec l’Olympique de Marseille, avant qu’il ne parte le temps d’une courte pige à Newcastle, en Angleterre. Sinon, Thauvin a aussi éprouvé une Porsche Panamera. Et dans un style plus abordable et commun, il a pu tester les autos des partenaires de ses clubs, anciennement DS (la branche haut de gamme de Citroën), il y a une paire d’années et plus récemment Hyundai jusqu’en 2019 et actuellement Lexus, la division de Toyota, associée à l’OM jusqu’au terme de la saison 2021 qui débute. Les joueurs ont tous un modèle IS de la marque, en voiture fonction.