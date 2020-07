PSG : La montre à 50 000€ et 500 exemplaires d’Angel Di Maria

Lui n’est pas ambassadeur officiel de la marque, contrairement à son plus jeune partenaire, mais Angel Di Maria et Kylian Mbappé ont en commun de posséder un ou plusieurs modèles de montres, signées de l’horloger Hublot. Récemment nous observions celle que vient tout juste de dévoiler la marque de luxe suisse et dont le champion du monde français est l’ambassadeur. Focus cette fois-ci, sur celle au poignet de l’ailier argentin, du Paris Saint-Germain.

Montre Hublot pour Di Maria. Comme Mbappé au PSG

Elle est d’un modèle Big Bang Unico Sapphire, elle n’a été produite à sa sortie, en 2016, qu’à 500 exemplaires dans le monde, pour un prix avoisinant les 50 000 euros. Elle a la spécificité de son boîtier de 45 mm en saphir poli, qui permet à celui qui la porte de voir toute la mécanique d’orfèvre, en-dessous. Avec la transparence du bracelet, cette montre signée de la prestigieuse maison d’horlogerie suisse se met totalement à nue.

Infatigable comme l’Argentin sur son aile

Elle est sinon étanche jusqu’à une profondeur de 50 mètres, elle est à remontage automatique et autorise une réserve de marche de 72 heures. Infatigable, comme l’est en ce moment l’Argentin sur son aile ; l’un des joueurs les plus en formes du collectif de Thomas Tuchel.