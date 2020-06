PSG : Les Icardi nous montrent leur maison parisienne

Ils sont à Paris et désormais installés dans leur nouvelle résidence. Les Icardi sot très lisibles, leur vie est détaillée et séquencée sous forme de stories, publiées les unes après les autres sur les réseaux sociaux. Dans la famille, tout le monde réseaute, même le chien Tonio, a son propre compte sur Instagram. Cette fin de semaine, l’attaquant du PSG et les siens ont pris leurs quartiers dans une maisont, qui donne l’impression d’un style haussmannien.

La famille Icardi a trouvé son nid douillet parisien

En témoigne la hauteur sous les plafonds et les moulures apparentes, la cheminée centrale, ainsi que les colonnes blanches qui bordent notamment la grande piscine intérieure. Et du marbre, visible ça et là, selon les séquences. Chez les Icardi, il y a un vaste séjour et un jardin à l’ancienne, inspiré de l’époque de la Renaissance et des cours de châteaux. « Nouvelle maison à Paris » commente Wanda Nara, en légende d’une image des enfants, attablés dehors dans le jardin.

Un contrat sur quatre ans signé avec le PSG

La même épouse et agent de l’attaquant argentin se montre ensuite, tantôt à la piscine, tantôt dans le sauna. Les Icardi vont passer plus de temps désormais en France, puisqu’après une saison sous la forme d’un prêt au PSG, Mauro s’est engagé sur un contrat de quatre ans, jusqu’au terme du mois de juin 2024, avec un salaire estimé proche du million d’euros bruts mensuels, sans les primes.