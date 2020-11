Neymar et les montres, ses pièces les plus folles en images et détails

Il n’a pas (ou ne montre pas), les pièces vues au poignet de Cristiano Ronaldo, plusieurs dépassant le million d’euros à l’achat. Mais Neymar a lui aussi ses montres d’exceptions dont une avoisine les 750 000 euros. Soit l’équivalent d’une semaine de son contrat à 35 millions d’euros nets l’année, signé avec le PSG. C’est une Richard Mille, modèle RM 051 Phoenix – Michelle Yeoh à l’effigie de la comédienne du même nom. Mais attention, selon certains experts aux yeux affûtés, le Brésilien aurait déjà été surpris, avec de fausses montres de la marque suisse.

Neymar est associé aux montres de Gaga Milano

Il est sinon un proche de la marque GagaMilano. Ambassadeur parce que client de l’horloger italien, il a au début de son expérience parisienne, régulièrement fait sa promotion sur les réseaux sociaux. Il a même posté une fois, une version de diamants et d’or produite à son attention. Ces derniers temps la fréquence des posts a baissé, mais il n’est pas rare de le voir en porter par ailleurs, sur d’autres images.

Des pièces rares et chères au poignet de l’attaquant du PSG

Il apprécie sinon la marque Rolex. Il en possède plusieurs dont une GMT Master II avec 29 diamants, 30 saphirs et de l’or, pour un prix dépassant les 100 000 euros. Egalement avec des diamants, la Yacht Master à près de 40 000 euros, ainsi qu’une Daytona en or jaune donné à près de 35 000 € et d’autres encore de la célèbre maison suisse. Ces montres sont à voir dans le diaporama d’images ci-dessus.