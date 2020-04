PSG – Un ballon PSG en cristaux Swarovski signé Mbappé

En attendant de gagner – normalement un jour – le Ballon d’or qu’il convoite secrètement, Kylian Mbappé est associé à cette sphère, intégralement recouverte de cristaux Swarovski. Le travail est signé de Mauricio Benitez, alias Mr Bling, un artiste colombien spécialisé dans la (re)production d’images ou d’objets sur la base du cristal. Ce dernier racontait récemment au Sun, qu’il avait déjà réalisé une pièce identique que ce ballon, à la demande du Brésilien Neymar, partenaire de Mbappé à Paris.

Un ballon aux couleurs du PSG et au numéro 7 de Mbappé

Cette version est toute du bleu parisien en fond avec des carreaux rouges. Et le numéro 7 que chérit le champion du monde français au dos de son maillot, plus sa signature inscrite en blanc. Pour chacune de ses réalisations, Mr Bling use plusieurs centaines de milliers de cristaux. Selon The Sun, ses travaux peuvent se vendre entre 90 000 et 170 000 euros. L’année dernière, l’artiste colombien a dévoilé deux portraits de la jeune star du foot français, tirés d’images postées sur les réseaux sociaux et deux fois dans son maillot bleu national.

Il a également réalisé plusieurs autres formes de ballons pour plein d’autres stars de la discipline, comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou David Beckham.