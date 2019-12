Real Madrid – Bienvenue dans la nouvelle maison à 12M€ de Luka Modric

Pour célébrer sa victoire au Ballon d’Or 2018, Luka Modric a acheté d’une maison, d’une valeur d’environ 12 millions d’euros. C’est ce que révèle le promoteur « Promora » qui s’est chargé de la vente. Cette nouvelle demeure du joueur du Real Madrid se situe dans la capitale espagnole, dans un quartier sécurisé, pour plus de tranquillité. Sa femme ainsi que ses trois enfants logent dans une villa de 10 000 mètres carrés.

Luka Modric dispose d’un chalet au design moderne

Le prix de cet achat immobilier est supérieur aux émoluments de Luka Modric sur une année complète au Real Madrid. Tout est vu en grand dans ce nouveau chalet au design moderne. Il regroupe dix chambres, un salon sur deux étages, une cave à vin ainsi qu’une salle de jeux pour enfants. Pour se détendre en famille, le joueur croate dispose une salle de cinéma professionnel, d’une capacité de 18 personnes. Autre particularité de la maison, elle abrite un appartement totalement indépendant, avec deux chambres, deux salles de bain et un salon.

Un garage d’une capacité de 10 places

Pour recevoir famille et amis, Luka Modric peut compter sur une grande salle de réception. Une salle de massage avec rayon UV, et une grande piscine extérieur vont permettre au joueur de récupérer, entre les rencontres. Pour garder la forme, le vice-champion du monde possède une salle de sport toute équipée, avec un terrain de squash, et un mini circuit de crossfit. Luka Modric pourra stationner pas moins de 10 voitures dans son nouveau garage, dont sa Rolls Royce.