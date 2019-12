Real Madrid – Ferland Mendy pose avec son nouveau bolide de Noël

Désormais parfaitement équipé pour rouler. Ferland Mendy a reçu un Urus, le SUV du constructeur Lamborghini qui gagne du terrain chez les footballeurs. Pour le latéral du Real Madrid, c’est un modèle noir « full black, made in MsMotors », en France. Il est d’apparence plus sage que ceux d’Antonio Rüdiger à Chelsea, ou le modèle couleur or, de Pierre-Emerick Aubameyang du côté d’Arsenal.

Ferland Mendy a reçu un nouveau SUV de chez Lamborghini

Dans un même timing, Ferland Mendy a été convié à sa première « réception » signée d’Audi, dans le cadre du partenariat mené par son club avec la marque allemande. Comme tous ses partenaires, l’international français s’est vu prêter une voiture dite de fonction, pour lui une version Q7 50 TDI, qu’une majorité des joueurs ont choisi également. La pratique n’est pas tout à fait nouvelle pour le joueur de 24 ans.

De l’OL au Real Madrid, les constructeurs partenaires ont changé

A Lyon, il roulait avec une Hyundai du sponsor du club. Nous avions à ce titre rencontré Ferland Mendy, à l’occasion d’une visite au salon de l’auto de Paris, pour discuter bolide avec lui. A l’époque il avait une Golf 7R et un GLE. Depuis, sa carrière a soudainement explosé, il est passé de Lyon au géant Real Madrid, aux ordres de Zinedine Zidane.