Real Madrid : Hazard pointe avec une nouvelle voiture à près d’un demi-million d’euros

Eden Hazard sort le grand jeu. Non, il ne s’agit pas de gestes techniques ou de buts marqués, mais du bolide dans lequel le Belge s’est présenté à l’entrainement. Une nouvelle voiture qui vaut près d’un demi-million d’euros. C’est le quotidien espagnol AS qui a publié l’information, via un clip partagé sur les réseaux sociaux.

Hazard pointe avec une nouvelle voiture à près d’un demi-million d’euros

Le bolide est une Lamborghini, de modèle Aventador SVJ. Il est identifiable pour sa longueur, en autres, qui atteint pratiquement les 5 mètres. Sa puissance est de 770 chevaux. La voiture passe de 0 à 100 km/h en 2,8 seconde, et elle peut atteindre la vitesse monstrueuse de 350 km/h. Elle n’existe qu’à 900 exemplaires à travers le monde. Après la marque allemande BMW, le numéro 7 au Real s’affiche avec une voiture de marque italienne.

Le joueur du Real Madrid imite Jérôme Boateng et Benjamin Mendy

Eden Hazard n’est pas le seul à posséder ce modèle de la marque au Taureau. Jérôme Boateng et Benjamin Mendy ont, l’an dernier, fait l’acquisition de ce bolide italien. Les trois joueurs l’ont de couleur blanche. Avec le plus gros salaire de l’effectif madrilène (estimé à 15 M€ nets la saison), à égalité avec Bale, l’ancien des Blues s’est fait un petit plaisir, en montant dans ce bolide surpuissant.