24h du Mans 2020 en direct live streaming

Une course virtuelle. C’est unique dans l’histoire pourtant très riche de la course d’endurance mancelle. C’est un changement de format forcé par la crise sanitaire internationale, que l’organisation a voulu, pour ne pas compromettre l’édition annuelle. Ces samedi et dimanche, les 24h du Mans 2020 en direct live streaming seront à suivre sur la plateforme France TV Sport. Et pour ceux désireux de suivre le programme à la télé, sur la chaîne Eurosport. Départ donné comme toujours, à 15h00 pétantes.

Suivez les 24h du Mans 2020 en direct live streaming

Au virtuel cette année, les 24h du Mans 2020 en direct live streaming

De la piste aux écrans, les pilotes engagés s’expliqueront à travers la plateforme de jeu, rFactor 2. Les conditions de la course seront les mêmes qu’à l’ordinaire. Avec conduite à la fois de jour et de nuit, des changements de pilotes, de pneumatiques et des ravitaillements… Les équipages associent tous des pilotes professionnels (au moins deux), à des spécialistes du gaming (au maximum de deux).

Un format virtuel qui se rapproche des conditions réelles

Il y aura cinquante voitures au maximum sur la gille de départ et quatre constructeurs en concurrence : Toyota, Ferrari, Aston Martin et Porsche. Les équipages rivaliseront au volant de GTE ou de LMP. Elles seront comme dans le réel, sujettes aux chocs et à la casse, si d’aventure des pilotes jouent d’un peu trop près des coudes. Côté télé, les conditions resteront sensiblement les mêmes qu’à la normale, avec un dispositif de commentateurs, des pits reporters et des invités tout au long du week-end.