Angleterre – France 2020 rugby en direct live streaming et TV

Jour de Crunch à Twickenham, pour la grande finale de la toute première édition historique, de la Coupe d’automne des nations. C’est l’affiche attendue, les deux pays y sont pour notre plus grand plaisir en bleu. Angleterre – France 2020 rugby en direct live streaming et TV, c’est ce dimanche après-midi, à partir de 15h. Et c’est à suivre en exclusivité, sur la chaîne France 2 et les formats numériques de France Télévision.

Cette finale est une réelle opportunité pour le XV de France, de confirmer tous les progrès enregistrés jusqu’ici. Quatre victoires consécutives autorisent Fabien Galthié et ses hommes à imaginer l’exploit de gagner, au moins de tenir tête à l’hôte anglais, sur sa fétiche pelouse du stade Twickenham, à Londres. Ça n’est pas rien, quand on se souvient de l’état du Coq, l’an dernier, avant, pendant et après la Coupe du monde, au Japon.

La grande finale de la 1re Coupe d’automne des nations

C’est un collectif « novice » que va aligner le sélectionneur français. Novice dans le sens où, tel que le rappelle le journal L’Equipe ce dimanche, ils ne sont que quatre sur les 23 de la liste à avoir déjà joué un match sur la pelouse de Twickenham. Anglais et Français se connaissent par coeur ou presque. Ce sera, ce dimanche après-midi, la 107e confrontation officielle entre les deux pays. Nos voisins nous dominent, avec 58 victoires à leur avantage, 41 pour les Bleus et sept matches nuls. Gageons que le néo-capitaine Baptiste Couilloud et les siens épinglent un 42e succès, cet après-midi.

