Croatie – France 2020 en direct live streaming

Encore invaincue dans l’histoire de la confrontation (5 victoires, 2 matches nuls), la France devra à nouveau affronter la Croatie ce mercredi soir à partir de 20h35, pour le compte de la Ligue des Nations. Les Bleus avaient été victorieux lors des deux derniers duels les opposant, sur le même score, 4-2, le mois dernier et en finale de Coupe du Monde 2018. Cette fois-ci, c’est à Zagreb, au stade Maksimir, qu’ils essaieront de rester sur cette série. Croatie-France 2020 sera disponible en direct live streamingsur TF1. Coup d’envoi fixé à 20h45.

Ce match pourrait être décisif dans la course à la première place du groupe 3, dans cette Ligue des Nations. La France et le Portugal étant au coude à coude à 7 points, après leur match nul dimanche dernier, la différence de buts favorise les champions d’Europe en titre. La Croatie pointe à la 3ème place du groupe, avec 3 points issus de leur seule victoire, contre la Suède. Les Bleus se doivent donc de gagner, s’ils veulent encore croire à la qualification.

Un match piège pour les Bleus

A l’extérieur et devant 7 000 spectateurs, conformément aux règles en vigueur en Croatie dans cette crise sanitaire, les champions du Monde en titre pourraient avoir du fil à retordre ce mercredi soir. Absent lors de la dernière confrontation, Luka Modric sera, cette fois-ci, de la partie. Une donnée qui change tout, tant le capitaine est précieux à son équipe, comme l’a indiqué Didier Deschamps devant la presse : « l’équipe de Croatie avec lui est bien plus forte ». Ce match est à prendre au sérieux pour le sélectionneur et ses hommes, il leur en restera deux, après celui-ci, pour tenter de se qualifier pour le carré final de la Ligue des Nations 2020.

