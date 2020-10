Djokovic – Nadal, finale Roland Garros 2020 en direct live streaming

C’est l’affiche attendue au départ, puisqu’elle oppose rien de moins que l’actuel numéro un mondial, à son dauphin. Quel meilleur menu pour ce dimanche après-midi de tennis ? A voir à partir de 15h, Djokovic – Nadal, finale Roland Garros 2020 en direct live streaming. C’est en clair sur France 2 et sa plateforme digitale, ou sur Eurosport pour les abonnés.

Ce ne sera rien de moins que le 56e face-à-face entre les deux hommes et l’équilibre entre eux est presque parfait. Trois victoires les séparent, à l’avantage du Serbe ; 29 pour lui contre 27 à l’Espagnol. Serrée sur le papier, cette finale de Roland Garros 2020 devrait l’être aussi sur le court Philippe-Chatrier. Certes, il a été disqualifié à l’US Open, et certes le calendrier sportif a été largement bouleversé et totalement annulé au printemps, mais Djokovic en 2020 n’a toujours pas perdu un match. C’est dire son niveau du moment, bien qu’accroché en demi, en cinq sets, par Stéfanos Tsitsipas.

Le seul qui puisse peut-être le chambouler dans sa conquête, c’est justement Nadal. Et surtout ce Rafa, si expéditif à Roland Garros, notamment pour dominer Diego Schwartzman en demi (6-3, 6-3, 7-6), qui l’avait pourtant battu trois semaines plus tôt, au tournoi de Rome. Sur les courts de la porte d’Auteuil, l’Espagnol est à la maison. Il vie ce dimanche un treizième titre, pour porter toujours plus haut son propre record. Il y aura pour le vainqueur de cette rencontre une prime de 1,6 millions d’euros. Et une ligne de plus dans un palmarès déjà énorme.