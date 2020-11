Ecosse – France 2020 rugby en direct live streaming et TV

Une dizaine de mois plus tard, les Bleus ont-ils réellement progressé ? C’est l’impression laissée par les dernière sorties des hommes de Fabien Galtié, mais elle ne sera tout ou partie confirmée, que par un succès en terre adverse, là où les mêmes équipes s’étaient séparées en mars, sur un succès 28-17, du XV au Chardon. C’est une forme de revanche qui se joue ce dimanche après-midi et pour voir cet Ecosse – France 2020 rugby en direct live streaming et TV, il faudra se brancher sur France 2, chaîne et site web. A l’heure du goûter (16h15).

La Coupe d’automne n’a pas véritablement d’enjeu, autre que d’occuper l’espace dans une année particulière, et de remplir autant que possible les caisses avec ls droits de diffusion. C’est surtout l’occasion pour nous, de voir l’équipe de France sur le pré, dans la nouvelle phase entamée vers la prochaine Coupe du monde de rugby, que la nation tricolore organise.

Cet Ecosse – France 2020 rugby en direct live streaming et TV sur France 2, est le sommet d’une poule B qui ne ressemble plus à grand-chose, depuis le camouflet de la sélection fidjienne, frappée massivement par le Coronavirus, elle s’est retirée sans avoir joué, donnant ainsi aux autres, les points du succès sur tapis vert. France et Ecosse sont donc dos à dos au classement, et le pays qui gagnera ce dimanche, prendra une option pour la suite. Avant, pour les Bleus, de recevoir l’Italie, le week-end prochain.

Fabien Galthié titularisera le même quinze que prévu contre les Fidji, moins Romain Ntamack à l’ouverture, car le Toulousain est Blessé. En son absence, c’est Matthieu Jalibert (UBBB), qui formera la charnière avec Antoine Dupont.

