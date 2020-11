France – Finlande 2020 en direct live streaming et TV

Ce mercredi 11 novembre, la France affronte la Finlande en match amical international, 3 jours avant un duel qui sonnera comme une finale du groupe 3 de la Ligue des Nations, contre le Portugal. Plus de 7 ans après la dernière rencontre entre les deux pays, survolée par le Bleus (3-0), beaucoup de choses ont changé. C’est une équipe nouvelle qui se déplacera jusqu’à l’hexagone, un collectif qui a décroché, l’année passée, la première qualification pour une compétition majeure de son histoire, en l’occurrence l’Euro 2020. En attendant, il sera possible de les voir à l’œuvre en regardant France – Finlande 2020 en direct live streaming et TV sur M6, seul diffuseur et en clair, à partir de 21h.

France – Finlande 2020 en direct live streaming et TV sur M6, à 21H

Voilà une parfaite mise en bouche avant le gros match face au Portugal. L’occasion pour le groupe sélectionné par Didier Deschamps de se mettre en jambe et se retrouver, face à une équipe qui, historiquement, réussit plutôt bien aux Bleus, avec 8 victoires en 8 matches. Mais attention, qualifiée pour l’Euro, la Finlande reste sur 2 victoires de suite, contre l’Irlande (1-0) et la Bulgarie (2-0). Confiant, le sélectionneur Markku Kanerva confie à l’AFP n’avoir « peur de personne » malgré qu’il soit « dur de trouver des points faibles » à l’Equipe de France.

Les Bleus privés de Camavinga et Aouar pour le rassemblement

Pas encore d’indices sur la composition des Bleus pour le match, mais déjà quelques noms qui n’apparaitront pas, et ce pour les 3 prochains. Ayant récemment effectué leurs premières apparitions sous les couleurs de l’EDF, Eduardo Camavinga et Houssem Aouar ne seront pas de la partie cette fois-ci, tous les deux blessés. Le deuxième venait en remplacement d’un Nabil Fekir déjà abimé, mais a été touché lors du derby contre l’ASSE et ne sera pas remplacé. Kylian Mbappé, Benjamin Pavard et Presnel Kimpembe sont eux aussi touchés, mais restent sélectionnables et sont particulièrement surveillés à Clairefontaine.