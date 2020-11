France – Portugal 2020 en direct live streaming

L’une ou l’autre des deux nations. C’est limpide, celle qui gagnera ce samedi soir le choc, disputera l’année prochaine, la phase finale de la Ligue des Nations. L’autre suivra l’épreuve derrière l’écran. Enjeu d’importance et bonne raison de suivre France – Portugal 2020 en direct live streaming, à partir de 20h45, sur la chaîne TF1 qui a l’exclusivité des images. Le duo Margotton-Lizarazu officiera aux commentaires, assistés sur le bord de terrain, de Frédéric Calanges.

Suivez France – Portugal 2020 en direct live streaming

Sur TF1 en clair ce samedi, le choc France – Portugal 2020 en direct live streaming

Au-delà de l’enjeu, il y a aussi le jeu. Celui que produiront les hommes de Didier Deschamps ; ils campent sur un nul (0-0), face à cette même nation portugaise, et un revers concédé cette semaine, à domicile, à la Finlande. Voilà cinq ans que l’équipe de France n’a plus perdu deux fois consécutivement, il serait bien que le capitaine Hugo Lloris et ses partenaires prolongent la statistique.

Mbappé devrait débuter le match sur le banc des Bleus

Sur le terrain, il faut s’attendre à de nombreux changements entre les titulaires bis, testés mardi face à la Finlande et les autres qui vont revenir sur le rectangle vert. Kylian Mbappé ne devrait toutefois pas en être. De retour de blessure, il poursuit sa reprise. Il n’a pas joué contre le Finlande et ne devrait pas être titulaire ce samedi. En son absence, c’est Kinglsey Coman qui devrait débuter dans le couloir gauche, avec Griezmann face à Cristiano Ronaldo, à droite et Olivier Giroud, dans l’axe.

Sur TF1 à partir de 20h45, le match France – Portugal 2020 en direct streaming et live TV