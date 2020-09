France – Suède 2020 en direct live streaming et TV

De retour plus de neuf mois après le dernier match face à l’Albanie. Quel plaisir de retrouver ce samedi soir les Bleus, très exactement 293 jours après la dernière sortie officielle. Ils renouent avec la compétition, pour la première journée de la nouvelle Ligue des Nations. C’est à voir sur M6, l’affiche France – Suède 2020 en direct live streaming et TV. Le coup d’envoi sera donné à à 20h45, l’antenne prise dix minutes avant. L’arbitre polonais, Szymon Marciniak, dirigera les débats.

Suivez France – Suède 2020 en direct live streaming

Sur M6 avec de nouveaux commentateurs, France – Suède 2020 en direct live streaming et TV

Nouveauté à suivre sur M6 : le duo aux commentaires complètement relooké, avec Xavier Domergue associé à Robert Pires. Ils succèdent à Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri. Sur le terrain aussi, Didier Deschamps va innover. En proposant un système 3-5-2 à deux pointes, avec Olivier Giroud et Kylian Mbappé. En titularisant probablement le milieu Adrien Rabiot, de retour avec l’équipe de France, après une sortie compliquée pour lui. Et peut-être en intronisant Dayot Upamecano en défense, et en faisant possiblement rentrer le précoce Eduardo Camavinga, en cours de match.

Les Bleus sont favoris ce samedi soir à Stockholm

Historiquement, la France et la Suède se sont affrontées en 21 occasions. Les Bleues mènent 10 succès à 6, pour cinq matches nuls. Pour les bookmakers du pays, les hommes de Didier Deschamps sont favoris des débats. La partie sera pour les champions du monde, l’occasion d’étrenner les nouveaux maillots, initialement prévus pour l’Euro, qu’ils porteront au prochai. Equipes de France et de Suède sont dans le groupe 3, de la Ligue 1, de la Ligue des nations 2020, en compagnie de la Croatie, et du tenant du titre, le Portugal.

