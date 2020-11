France – Suède 2020 en direct live streaming et TV

C’est un match sans enjeu au point comptable, puisque les Bleus sont déjà qualifiés pour la phase finale, de la Ligue des nations, mais une rencontre d’importance, pour ne pas briser la dynamique du succès acquis (1-0), au Portugal, faisant suite à une défaite qui faisait tâche, face à la Finlande (0-2), à la maison. C’est ça l’enjeu pour le collectif national, à l’occasion de France – Suède 2020 en direct live streaming et TV, à voir en exclusivité – et en clair -, sur la chaîne M6 et sa plateforme numérique. Match à suivre à partir de 20h45.

L’intérêt pour les Bleus sera donc 100% personnel. Qu’importe presque le résultat, c’est surtout la forme et le rendu du collectif qui sera jugé, ce mardi soir. Les Français avaient à se racheter, ils ont été à la hauteur de leur statut de champions du monde, au Portugal. Avec ses cadres habituels et un système en 4-4-2 qu’il éprouve épisodiquemment, Didier Deschamps a retrouvé plus de stabilité et de mordant. Notamment au milieu du terrain, performant samedi, après avoir été plus défaillant quelques jours auparavant, face à la Finlande.

Aucun enjeu pour la France, la Suède, elle, doit gagner

Le sélectionneur national devrait renouveler sa confiance aux piliers de l’équipe. Seul le buteur du week-end portugais, N’Golo Kanté, devra céder sa place au milieu car il est suspendu. C’est Moussa Sissoko qui la tiendra, en son absence. Devant, Anthony Martial, malchanceux face au pays de Cristiano Ronaldo, devrait débuter le match sur le banc. Et à sa place, en pointe, Olivier Giroud officiera. Si l’enjeu, tel qu’on l’a dit est nul pour les Bleus, ça n’est pas le cas de la Suède, quatrième et dernière du groupe 3. Si elle perd, elle descendra en division inférieure, mais elle compte 3 points, comme la Croatie, et conserve donc une chance de se maintenir, si elle fait mieux, que la Nation au damier.

