Un amical entre deux rencontres de la Ligue des nations. Les Bleus reçoivent sur la pelouse du Stade de France, ce mercredi en soirée, à partir de 21h10. Comme un avant-goût à la visite prochaine du Portugal, à Saint-Denis. Ce soir c’est sur TF1 qu’est diffusée la rencontre, France – Ukraine 2020 en direct live streaming et TV. Avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires. Ils seront assistés de Frédéric Calenge, pour les réactions au bord de la pelouse.

France – Ukraine 2020 en direct live streaming et TV est à voir sur TF1

France – Ukraine, c’est d’abord le souvenir d’une qualification héroïque, pour le Mondial, il y a six ans. Point d’enjeu aussi fort ce mercredi, les deux équipes sont en répétitions des prochaines échéances sportives. Didier Deschamps côté français, devra composer avec certaines défections, en ce contexte si particulier, avec des joueurs pour certains touchés par le virus ; c’est notamment le cas du latéral lyonnais, Léo Dubois, qui doit céder sa place au Madrilène, Ferland Mendy.

Centième sélection nationale d’Olivier Giroud

La rencontre marquera un événement particulier de l’histoire de l’équipe de France de football, puisque Oliv ier Giroud, normalement titularisé par le sélectionneur national, va disputer son centième match sous le maillot bleu. Ils ne sont que sept à compter plus de capes que l’attaquant de Chelsea, et un seul qui soit encore en activité ; son capitaine et gardien Hugo Lloris (116). Ce match France – Ukraine doit servir aux deux nations de répétition, en vue de l’Euro foot, initialement programmé cet été, qui a finalement été reporté au prochain.

