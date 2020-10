Gaston – Thiem Roland Garros 2020 en direct streaming

Sur le papier c’est une rencontre totalement déséquilibrée, entre le finaliste sortant et un jeune homme de 20 ans, qualifié pour la première fois, en huitièmes de finale d’un tournoi du Gand Chelem. Mais le précédent contre Wawrinka l’était également et l’on sait ce qu’il en est advenu du Suisse, anciennement vainqueur à Paris. Gaston – Thiem Roland Garros 2020 en direct streaming, c’est ce dimanche après-midi, programmé aux environs de 15h30.

A suivre sur le groupe France Télévision pour le voir en clair soit sur les chaînes télé, sinon sur la plateforme numérique dédiée. Ce duel entre Hugo Gaston et l’Autrichien Dominic Thiem se jouera sur le court central Philippe-Chatrier ; celui équipé d’un toit si nécessaire. C’est aussi le court le plus grand que Gaston devra dompter. Le Français, 239e joueur mondial et son adversaire, numéro trois à l’ATP, avant le début de la quinzaine parisienne, ne se sont encore jamais affronté.

Premier affrontement entre le Français et l’Autrichien

L’avantage va forcément à l’Autrichien, de surcroît sur la terre-battue qui est sa surface de prédilection. Le vainqueur de ce duel dominical remportera 283 500 euros pour prime, et il affrontera, en suivant, celui des deux qui s’imposera entre l’Italien, Lorenzo Sonego et l’Argentin Diego Schwartzman, tête de série numéro 12, sur ce Roland Garros 22020