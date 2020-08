Lyon – Manchester City 2020 en direct streaming live

Un est passé – le PSG – croisons les doigts pour qu’une deuxième club français s’ouvre les portes des demi-finales de la Ligue des champions. La chance est dans le camp des hommes de Rudi Garcia, qui ne partiront toutefois pas, avec les faveurs des pronostics. Il faudra être abonné aux chaînes du groupe RMC pour suivre, ce samedi soir, Lyon – Manchester City 2020 en direct streaming live. La rencontre se joue à partir de 21h, à Lisbonne.

Pour voir Lyon – Manchester City 2020 en direct streaming live

Pour les abonnés seulement, Lyon – Manchester City 2020 en direct streaming live

Et comme pour tous les matches de ce Fnal 8, à huis clos et sur une seule rencontre à élimination directe. Le format donne des matches très animés car disputés. Ou pas, à l’exemple de la gifle administrée par le Bayern Munich, au FC Barcelone (8-2). Pour l’Olympique Lyonnais, l’adversaire est de taille. Manchester City n’a encore jamais gagné de Ligue des champions et Guardiola a très envie, peut-être autant que besoin, d’amener le titre à son club, eu égard aux investissements réalisés.

L’OL est au complet, Agüero va manquer du côté des Anglais

Lyon ne partira pas avec l’avantage, de ce que nous racontent les bookmakers de France, mais les Gones n’étaient pas plus favoris il y a deux ans, quand ils ont éliminé cette équipe de Manchester City, sur trois jaillissements de Maxwel Cornet. L’ailier sera bien là, ce samedi soir, et normalement titularisé par Rudi Garcia. Le coach lyonnais pourra disposer de tout son groupe, à l’inverse de son homologue espagnol, qui n’aura pas l’appui devant du buteur argentin Sergio Agüero. Il a d’autres talents à se disposition, pour compenser