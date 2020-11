Medvedev – Zverev Bercy 2020 en direct live streaming

Pas d’Ugo Umbert, pourtant passé si proche face à Raonic, d’une première demi-finale de Masters 1000, ni de Rafael Nada, moins en veine sur le quick du POPB, que la terre-battue de la Porte d’Auteuil, mais une réjouissance quand même : l’affiche sera visible en clair, pour le plus grand nombre. Medvedev – Zverev Bercy 2020 en direct live streaming est à voir sur Eurosport, qui diffuse à ses abonnés. Et aussi sur la chaîne C8 et son site web, pour les autres. Cette finale du Rolex Paris Masters débute à partir de 15h.

Suivez Medvedev – Zverev Bercy 2020 en direct live streaming

En clair sur la chaîne C8, la finale Medvedev – Zverev Bercy 2020 en direct live streaming

C’est l’Allemand Zverev qui s’est payé, en demi-finale, le scalp de Rafael Nadal (6-4, 7-5). Le tournoi de Bercy se refuse encore et toujours au champion espagnol. C’est ce même Zverev le favori des débats, face à Daniil Medvedev. Le Russe est mieux classé dans la hiérarchie du tennis mondial (5e contre le 7e). Mais le bilan des confrontations entre les deux penche clairement à l’avantage d’Alexander Zverev. L’Allemand mène 5 victoires à une, au bilan des deux sur le circuit professionnel.

Zverev mène 5 victoires à une seule pour son adversaire russe

Et toutes ces batailles se sont jouées sur dur. Une fois en indoor, et c’est Zverev qui a gagné, 6-4, 7-6. C’était il y a un an, presque tout pile, au Masters de Londres. Au mérite du Russe, c’est ce dimanche sa première finale depuis plus d’un an, et cet autre Masters 1000, à Shanghaï. A l’époque, il l’avait gagné. Devinez contre qui ? Zverev, en deux petits sets, sans fioriture, 6-4, 6-1. Rendez-vous ce dimanche après-midi dès 15h, pour la septième confrontation.

Sur C8 en clair, la finale Medvedev – Zverev Bercy 2020 en direct streaming et live TV