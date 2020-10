OM – Manchester City 2020 en direct live streaming

Démarrer la phase de poules de Ligue des Champions avec deux défaites n’augure jamais du bon pour la qualification, et c’est ce que les Phocéens vont essayer d’éviter ce mardi 27 octobre. Pour le compte du groupe C, ils affrontent les Citizens au Vélodrome, moins d’une semaine après la désillusion face à l’Olympiakos (1-0). Pour voir OM – Manchester City 2020 en direct live streaming, il faudra se brancher à partir de 21h00, et être abonné, à Téléfoot ou RMC Sport (sinon les deux qui proposent une offre commerciale couplée), seuls diffuseurs de la compétition en France.

OM – Manchester City 2020 en direct live streaming sur Téléfoot et RMC Sport

Les objectifs des deux équipes sont bien distincts. Si les Marseillais espèrent un exploit, qui leur permettrait de ne pas se faire distancer dans la course pour la qualification, Manchester City, grand favori de la rencontre, veut s’installer rapidement en première place du groupe. Pour ça, les Citizens ne feront pas de cadeaux aux hommes d’André Villas-Boas, déjà une semaine après leur victoire 3 buts à 1 contre le FC Porto. En cas d’échec, l’OM signerait la deuxième plus grosse série de défaites de l’histoire de la compétition, avec le Dinamo Zagreb, à 11 d’affilée.

L’OM va jouer tout pour la défense

Pour contrer l’attaque terrifiante de Manchester City, l’OM devrait se réorganiser tactiquement, pour proposer une formation ultra défensive. Un 5-3-2 qui pourrait pousser Dimitri Payet sur le banc, au profit de Leonardo Balerdi, rassurant contre Lorient. Les Phocéens pourraient profiter des absences de Sergio Aguero, Benjamin Mendy et Gabriel Jesus, chez l’actuel 13e de Premier League, qui disposera de moins d’outils offensifs qu’à l’habitude.

Les compositions probables du match

Marseille : Mandanda – Sakai, Balerdi, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Kamara, Gueye (ou Sanson) – Thauvin, Benedetto.

Manchester City : Ederson – Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo – Rodri, Gündogan – Mahrez, De Bruyne, Foden – Sterling.

