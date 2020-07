PSG – ASSE 2020 en direct live streaming et TV

Retour au jeu, ce vendredi soir. Enfin. Ne boudons pas notre plaisir, après quatre mois d’inactivité des sports collectifs, dans l’Hexagone. C’est par une finale de la Coupe de France que les affaires courantes reprennent. PSG – ASSE 2020 en direct live streaming et TV est à suivre, à partir de 21h, en clair sur la chaîne et la plateforme web de France 2, et pour les abonnés, sur Eurosport 2. La rencontre se dispute au Stade de France, dans des conditions sanitaires drastiques et inédites.

Sur France 2 et Eurosport 2, la finale PSG – ASSE 2020 en direct live streaming et TV

Il y aura moins de 5000 spectateurs autorisés et vingt deux acteurs sur le terrain, qui visent la même chose : gagner un trophée pour conclure une saison 2019-20, à jamais exceptionnelle. Entre Paris et Saint-Etienne, il y a sur le papier, un gouffre que les bookmakers imaginent trop gros pour que les Verts puissent le combler. C’est sur ce statut d’outsider que s’appuie Claude Puel pour motiver ses hommes. Sur 90 minutes et peut-être plus, tout est toujours possible.

Les forces vives des deux camps seront sur la pelouse du Stade de France

Sur le rectangle vert, il manquera des joueurs de part et d’autre, mais la majorité des cadres répondront présents. Du côté des Verts, ce sera sans l’ex-Parisien Adil Aouchiche, qui n’est pas qualifié, mais avec Loïc Perrin qui disputera peut-être, le dernier match d’une longue carrière sous un même maillot. Ça méritait une sortie, à la hauteur d’une finale. Côté Parisien, les hommes en forme sont là. Devant, Thomas Tuchel devrait aligner un quatuor en attaque, avec Neymar et Di Maria sur les côtés, au service de Mbappé et Icardi, en pointe.

