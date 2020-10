PSG – Basaksehir 2020 en direct live streaming

C’est dans un contexte diplomatique et sportif tendu, que le Paris rencontre le club d’Isntabul, ce 28 octobre. Une semaine après la désillusion de Manchester United (2-1), les champions de France ont à cœur d’aller chercher leurs premiers points de cette édition 2020-21 de la Ligue des Champions. Sous fond de tensions diplomatiques entre la France et la Turquie, et sportives entre Thomas Tuchel et son directeur sportif, Leonardo, cette rencontre s’annonce plus difficile qu’on ne pourrait le croire, pour le club de la capitale. Pour suivre PSG – Basaksehir 2020 en direct live streaming, il faut être abonné à Téléfoot ou RMC Sport (qui proposent une offre commerciale conjointe), seuls diffuseurs de la compétition, et branché à 18h55.

Confortés par leur victoire sur Dijon ce week-end (4-0), les Franciliens aborderont ce match assurés, mais avec l’obligation de gagner, pour ne pas se faire distancer dans la course à la qualification. Grand favori de la rencontre, le PSG se doit de faire oublier la défaite de la semaine passée, et engranger de la confiance avant d’affronter le RB Leipzig, dernier adversaire du groupe H. La tâche sera néanmoins compliquée par l’ambiance hostile régnant entre la France et la Turquie ces derniers temps, mais qui ne devrait pas déborder sur le sportif, a rassuré le président de l’Istanbul Basaksehir.

La guerre Tuchel-Leonardo bat son plein

Danilo Pereira en défense centrale, au côté de Kimpembe, c’est le choix tactique effectué par Thomas Tuchel contre les Red Devils, et qui devrait être reproduit ce soir, malgré les vives critiques qu’il a suscité. Mécontent des opérations orchestrées par son directeur sportif, Leonardo, durant le mercato estival, notamment concernant le départ de Thiago Silva et le manque de ressources au poste de défenseur central, le tacticien allemand multiplie les actions qui énervent sa direction. Eric Rabesandratana, ancien milieu de terrain de PSG, déclarait, après le match contre Manchester, sur France Bleu : « Je pense vraiment qu’il fait tout ça pour être viré ». Au milieu de tout ça, toujours pas de Marco Verratti, ni de Leandro Paredes ou d’Idrissa Gueye, blessés.

Les compositions probables du match

PSG : Navas – Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa – Di Maria, Herrera, Marquinhos, Neymar – Kean, Mbappé

Basaksehir : Günok – Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo – Visca, Kahveci, Tekdemir, Türüc – Ba, Crivelli

