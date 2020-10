PSG – Manchester United 2020 en direct live streaming

Ce mardi 20 octobre marque le début de la Ligue des Champions 2020-21, et par l’occasion, les retrouvailles entre le PSG et Manchester United. Deux ans après l’élimination subie contre les Red Devils en huitièmes de finale, les Parisiens auront certainement à cœur de se venger et frapper fort dès le début de la compétition, dont ils sont finalistes en titre. Le choc PSG – Manchester United 2020 sera à suivre en direct live streaming sur RMC Sport 1 et/ou Téléfoot, puisque les deux offres sont désormais, commercialement couplées.

Suivez PSG – Manchester United 2020 en direct live streaming

Rendez-vous sur Téléfoot ou RMC Sport 1 pour suivre PSG – Manchester United en direct live streaming

Démarrer sa campagne européenne 2020-21 avec une victoire, comme il l’avait fait l’année dernière en battant le Real Madrid 3-0, est à la portée du PSG selon les bookmakers. En pleine confiance, du fait d’une série de 5 victoires consécutives en cours, les Parisiens partent favoris de la rencontre, qui se jouera chez eux, au Parc des Princes. Ils n’auront pas le droit à l’erreur, car après les Mancuniens, ils retrouveront les Allemands de Leipzig, leur adversaire lors des demi-finales la saison dernière, et le champion turque en titre, le Basaksehir, un programme relevé.

Les compositions probables du PSG et de Manchester United

PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Herrera, Danilo, Gueye – Di Maria, Mbappé, Neymar

Manchester United : De Gea – Tuanzebe, Lindelöf, Shaw – Wan-Bissaka, McTominay, Pogba, Telles – Fernandes – Rashford, Martial

A 21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot, PSG – Manchester United 2020 en direct live streaming et TV