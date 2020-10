Tirage Ligue des champions 2020-21 en direct live streaming

Un jour très particulier pour le football européen, et du côté des clubs de France, le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Ce jeudi est pour un eux celui des premiers frissons, en attendant de vivre la Coupe aux grandes oreilles sur le rectangle vert. Pour avoir un oeil sur le Tirage Ligue des champions 2020-21 en direct live streaming, mieux vaudra se poser devant les chaînes des groupes RMC et Téléfoot, en tant que diffuseurs officiels, en France.

Suivez le Tirage Ligue des champions 2020-21 en direct live streaming

Sur l’UEFA ou les diffuseurs officiels, le tirage Ligue des champions 2020-21 en direct live streaming

Sinon être branché sur le site officiel de l’UEFA, puisque c’est elle qui dirige et organise la compétition. L’événement est prévu pour 17h, ce jeudi 1er octobre, dans les studios de la RTS à Genève (Suisse). Comme toujours les trente deux clubs qualifiés pour cette phase finale sont répartis en quatre chapeaux, selon le coefficient européen de chacun. Paris est dans le numéro 1 des favoris, le club de la capitale et par ailleurs le vice-champion d’Europe en titre.

Le PSG, l’OM et le Stade Rennais sont concernés pour les clubs français

Ce pourrait être plus dur pour Marseille et Rennes, l’un et l’autre dans le dernier chapeau. Tel que l’a montré notre simulation, cela ne les exonèrera pas d’affronter au moins un cador, mais à ce niveau du tournoi, il n’existe pas de petites équipes. Après le tirage, viendra le moment de se tourner vers les rencontres et la compétition en elle-même. Les premiers matches se disputeront les 20 et 21 octobre. La phase de poules s’achèvera les 8 et 9 décembre, au soir de la 6e journée. Les deux premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour la suite, la troisième reversée en Ligue Europa et la dernière éliminée de toutes compétitions européennes.