Tirage Ligue des champions 2020 en direct live streaming

Les clubs engagés en C1 voient enfin le bout du tunnel. Après une crise sanitaire et une coupe d’Europe reportée, les formations toujours en lice dans la plus belle des compétitions européennes, vont en savoir un peu plus sur leur avenir. Ce vendredi 10 juillet, à midi, a lieu le Tirage Ligue des champions 2020 en direct live streaming à suivre sur le site de l’UEFA ou sur les plateformes RMC Sport et Eurosport 1. Il sera effectué, en direct, depuis le siège de l’UEFA, à Nyon.

Il y a trois tirages : pour les quarts de finales, les demi-finales et un troisième pour déterminer le côté « domicile » en finale, pour des raisons administratives. Quatre clubs ont déjà validé leurs billets pour les quarts. Il s’agit de l’Atalanta, l’Atlético, Leipzig et le PSG. Concernant les autres, il faudra disputer les matches retours des huitièmes de finales. Les rencontres sont : Bayern – Chelsea (3-0), Barcelone – Naples (1-1), Manchester City – Real Madrid (2-1) et Juventus – Lyon (0-1). À noter, deux formations d’un même pays peuvent s’affronter, dépassé le stade des huitièmes de finale.

Un final 8 à Lisbonne, à élimination directe

Hormis les matches retours des huitièmes de finales restant (7-8 août), effectués dans les villes des clubs recevant, le reste se déroulera dans un tournoi à huit clos, à Lisbonne, au Portugal. Les rencontres seront à élimination directe. Les deux clubs lisboètes du Sporting et du Benfica accueilleront les affiches. Les quarts sont prévus du 12 au 15 août, les demis, le 18 et 19 août et la finale le 23 août, à l’Estadio da Luz (Benfica).

