Tyson – Jones Jr boxe 2020 en direct live streaming

A ma droite le, plus jeune champion des lourds de l’histoire à 20 ans. Il en compte aujourd’hui 54. A gauche, un boxeur sacré dans quatre catégories de poids différentes. Il a 51 ans. Les « papys » font de la résistance, mais tout le monde ne verra pas, cette nuit de samedi à dimanche, Tyson – Jones Jr boxe 2020 en direct live streaming. Le combat ne sera en effet disputé que sur la chaîne Action TV.

Pour voir Tyson – Jones Jr boxe 2020 en direct live streaming

Seuls les abonnés d’Action TV pourront voir Tyson – Jones Jr boxe 2020 en direct live streaming

Le match est programmé aux environs de 3h dans la nuit, à l’heure de la France. Action TV est disponible sur les principaux bouquets et fournisseurs : SFR sur le canal 163, Free le 121, Orange le 58, Bouygues le 86 et également sur Canal +, à la 34. Ce combat entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. n’est évidemment pas officiel, mais disputé dans le cadre d’une exhibition donnée pour la Legends Only League. Cela signifie qu’il n’y aura pas de juges officiels, ni de gagnant consacré à la fin.

Une simple exhibition sans vainqueur désigné à l’issue du combat

Néanmoins les deux boxeurs prennent la chose avec sérieux. Ce retour, ils l’ont préparé malgré le poids du temps, à l’exemple d’Iron Man, qui a prouvé combien il était physiquement affûté, avec ses images postées sur les réseaux sociaux, à quelques jours de l’événement. Cette affiche sera commentée par Charles Biétry et Mathieu Kassovitz; le cinéaste qui s’est mis très tard à la discipline, en disputant son premier combat officiel, à 49 ans.