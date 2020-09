Yoka – Duhaupas 2020 Boxe en direct live streaming

Le retour du noble art, sur les années de Canal +. Et le récit d’une nouvelle page de l’histoire « La conquête », produite par le diffuseur, avec le champion olympique 2016 en vedette du scénario. Vous l’aurez donc sûrement compris, seuls abonnés à la chaîne cryptée pourront suivre, ce vendredi soir, Yoka – Duhaupas 2020 Boxe en direct live streaming. Ça se passe en France, à La Défense, dans l’arène d’ordinaire réservé aux rugbymen du Racing. La réunion sera à suivre dès 19h30.

Pour voir Yoka – Duhaupas 2020 Boxe en direct live streaming

Yoka – Duhaupas 2020 Boxe en direct live streaming c’est seulement pour les abonnés de Canal

Et le combat entre les deux poids-lourds français, interviendra forcément à la fin, pour clore toute une soirée dédiée à la boxe. Yoka – Duhaupas 2020 Boxe en direct live streaming sera à suivre à partir de 22h15, pour le timing prévu par l’organisation. Anciennement partenaires d’entraînement, Tony Yoka et Johann Duhaupas ont pris depuis de la distance, jusqu’à se chauffer mutuellement, par voie de presse interposée ou les réseaux sociaux. Onze ans séparent les deux hommes, l’enthousiasme et la fougue du plus jeune, face à l’expérience et la gestion du deuxième, âgé de 39 ans, seront l’une des clés du combat.

L’enthousiasme et la fougue face à l’expérience des grands matches

Johann Duhaupas en compte 43 chez les professionnels, pour 38 succès, dont 25 avant la limite. Parmi ses défaites, l’une l’a été face à l’Américain Deontay Wilder, pour le titre mondial WBC. Tony Yoka dispute son septième. Il les a tous gagné, dont 6 par KO. Les deux hommes assurent l’un comme l’autre, que ce combat ne devrait pas aller à terme ; chacun étant convaincu de pouvoir envoyer l’autre au tapis. Ce vendredi soir, trois autres combats sont au programme, avant ce dernier final, dans les catégories welters, super-plume et moyens.