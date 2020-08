Arsenal : Arteta investit 22000€ pour ce chien de défense et d’affection

Les entreprises d’Angleterre, spécialiste dans la formation de chiens de défense ont une clientèle de plus en plus large, dans le milieu du football. Raheem Sterling, Hugo Lloris, Paul Pogba et de nombreux autres ont tous fait l’acquisition d’un compagnon à quatre pattes qui apporte bonheur, affection… mais d’abord protection. Les joueurs étant des cibles faciles des cambrioleurs, car ils sont fortunés et souvent en déplacement, ils ont nécessité à se prémunir de mauvaises surprises, à leur domicile.

A son tour le coach d’Arsenal investit dans l’achat d’un chien

Mikel Arteta est l’un des derniers d’entre eux à s’en être soucié. Selon le Daily Mail, le coach d’Arsenal a payé 20 000 livres (22 000 euros) pour un berger hollandais, jusqu’alors élevé et éduqué par l’agence Elite Protection Dogs. Arteta a gagné Londres définitivement, depuis qu’il est l’entraîneur principal des Gunners d’Arsenal, après avoir vécu en banlieue de Manchester, quand il évoluait à City.

Des vols qui augmentent et des joueurs qui se protègent

Il y a quelques jours, c’est son milieu de terrain, Jack Wilshere, qui lui aussi a fait l’achat d’un animal à quatre pattes. Les vols chez les footballeurs étant en recrudescence, certains comme Moise Kean prennent les devants ; lui a fait l’acquisition de deux chiens pour veiller à sa maison. Agressifs avec ceux qui entrent dans leur périmètre sans y avoir été préalablement autorisé, ces chiens sont réputés par ceux qui les forment, doux et attentionnés envers leurs maîtres et les proches de ces derniers.