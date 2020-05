Bayern Munich – Bienvenue dans l’appartement à 7,5M€ de Lewandowski

Il vit à Munich par obligation professionnelle, puisqu’il défend le maillot du Bayern depuis 2014. Mais il est Polonais et c’est dans son pays, que Robert Lewandowski aime se retirer dès que l’occasion le lui permet. En 2016, il a fait l’achat d’un appartement à Varsovie, dans le gratte-ciel nommé ZŁOTA 44. Chose plutôt rare, le footballeur de 31 ans a accepté d’en parler, dans un entretien donné au média du groupe gestionnaire de la résidence.

Robert Lewandowski a acheté un appartement à Varsovie en 2016

Déjà il l’affirme, c’est ici qu’il viendra vivre une fois sa carrière sportive achevée. Il aura 32 ans en août. Le gratte-ciel de 192 mètres de haut est le travail de l’architecte Daniel Libeskind. Lewandowski justifie l’achat d’un des appartements, par les commodités offertes aux résidents, notamment sur l’offre sportive. « L’étage dédié à l’amusement et au sport, avec sa grande piscine, son espace fitness ou sa salle de massage m’aident à compléter mon plan d’entraînement, dans des conditions optimales », dit-il.

Les plaisirs sportifs de l’attaquant du Bayern Munich

Selon The Sun, les résidences dans la tour, s’achètent à partir de 250 000 euros, mais les plus chères se négocient à près de 7,5 millions d’euros. Robert Lewandowski a pour son plaisir, une salle de cinéma, une vue imprenable sur Varsovie, ainsi qu’un simulateur de golf pour parfaire son swing et contester le Gallois Gareth Bale, réputé d’un excellent niveau. Découvrez l’appartement en quelques images, via la galerie ci-dessus.