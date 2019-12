Benjamin Mendy ouvre les portes de sa maison. Avec terrain de foot intérieur

Terrain de foot indoor, salle de sport ou salle de cinéma, la maison de Benjamin Mendy regorge d’activités sur une surface de 800 mètres carrés. La plateforme britannique Otro dévoile l’intimité du défenseur de Manchester City, dans un reportage de 6 minutes où l’on découvre le quotidien du footballeur français. Il aborde plusieurs sujets, son régime alimentaire ou bien ses activités préférées, dans une demeure qu’il aurait acheté près de 5 millions de livres.

Tennis-ballon avec ses coéquipiers, Raheem Sterling et Riyad Mahrez

Au cours de sa visite, Benjamin Mendy nous amène vers son terrain de foot situé au sous-sol, orné d’une phrase « Let’s play » sur les murs autrement dit, jouons, même à la maison. Il a l’habitude d’inviter ses coéquipiers Riyad Mahrez et Raheem Sterling, à jouer au tennis-ballon pendant des heures. Après quelques jongles, le défenseur français nous emmène dans sa salle de musculation qu’il utilise pour faire du cardio, ou des abdos tout en suivant les conseils du staff de Pep Guardiola. De la cuisine au salon, du sol au plafond, tout chez l’ancien marseillais, est blanc

Le joueur de Manchester City possède un mur de trophées bien rempli

Son mur de trophées est bien garni, avec une réplique de la Coupe du Monde qui se rapproche de la vraie, une autre de la Premier League, ainsi qu’une multitude de ballons des plus grands matchs de sa jeune carrière dans les clubs où il est passé. Evidemment, Benjamin Mendy dévoile la bague des champions, un cadeau de Paul Pogba à toute l’équipe de France pour le sacre mondial en 2018., ornée de diamants et d’inscriptions personnalisées pour chacun d’entre eux. Plusieurs de ses maillots sont encadrés sur le mur, signés par tous ses partenaires citizens. Mais aussi les tuniques de son coéquipier Raheem Sterling et d’Eden Hazard. A propos du Belge, Mendy souligne qu’il est le meilleur joueur qu’il a croisé dans sa carrière.