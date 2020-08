Benzema pose avec son nouveau bolide racé à plus de 300 000€

On l’attendait aux côtés d’une Ferrari LaFerrari, puisqu’il avait au mois de mai posté l’image du bolide, avec la mention « soon » (bientôt), pour l’accompagner. C’est avec un autre bijou sorti des usines de Maranello, que Karim Benzema pose, sur sa page Instagram. D’un modèle moins exclusif et économiquement plus abordable que les 1,2 millions de LaFerrari, mais qui n’en reste pas moins particulièrement monstrueux. Et sous cette configuration esthétique, plus que canon.

Une Ferrari 458 Pista noire pour Karim Benzema

C’est une Ferrari 458 Pista, qu’il a dans son dos, toute noire de l’extérieure, avec la bande centrale ici en rouge. « Pista » écrit simplement l’attaquant du Real Madrid, en légende du post. Dans une story l’accompagnant, il partage d’autres images de ce modèle dont Ferrari dit qu’il possède le moteur V8 le plus puissant jamais construit par la marque italienne. Il développe 720 chevaux, ce qui confère à l’engin une puissance phénoménale. Assez pour consommer le 0 à 100 km/ en 2,8 petites secondes. Et dépasser une vitesse de pointe au-delà des… 320 km/h!

Un nouveau bolide de 720 ch pour l’attaquant du Real

C’est fou, autant ou presque que le prix de la voiture, non loin des 300 000 euros, plus ou moins selon la configuration et les options choisies. Elle s’ajoute à celles qu’éprouvent le footballeur français, entre sa Bugatti Chiron, les Audi prêtées aux joueurs madrilènes, dans le cadre du partenariat qui unit la marque au Real, et d’autres engins non moins démoniaques (Rolls Royce Wraith, Mercedes SLR Mclaren, Lamborghini Gallardo…).