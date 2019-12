Cristiano Ronaldo achète l’appartement le plus cher du Portugal. Visite des lieux…

Un investissement donné à 7,2 millions d’euros. C’est le prix donné par la revue TV7 au Portugal, du prix qu’aurait payé Cristiano Ronaldo, pour faire l’acquisition d’un appartement à Lisbonne. « Le plus cher du Portugal », titre le magazine à son sujet. Il écrit que cela fait déjà un an environ, que l’attaquant de la Juventus en est le propriétaire. Mais jusqu’alors personne n’avait eu connaissance de son identité.

7,2 M€ l’estimation du prix d’achat de l’appartement de Cristiano Ronaldo

C’est donc l’une, sinon la personnalité la plus populaire du Portugal qui l’aurait acheté. Il est grand d’une superficie de 288 m2, mais ce qui fait tout son intérêt est la piscine en extérieur sur un toit de 206 m2 avec une vue panoramique unique, sur la capitale du pays. Il y a une autre piscine intérieure avec son jacuzzi, trois suites parentales, un salon, une salle à manger et sa grande cuisine, une salle de fitness, plus une salle de cinéma.

L’attaquant de la Juventus n’était pas seul sur le dossier

Le bâtiment est naturellement sécurisé, il faudra plusieurs fois montrer patte blanche, pour atteindre le dernier étage et le toit en clou du spectacle. Le rendu à voir dans la séquence ci-dessus est dingue. Cristiano Ronaldo n’aurait pas eu partie facile pour en devenir le propriétaire, le magazine précise à ce sujet qu’il était en concurrence avec deux autres grosses fortunes.