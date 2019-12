Cristiano Ronaldo père et fils posent. A leurs poignets, plus de 1,5 M€ de montres !

A l’âge de son fils, Cristiano Ronaldo n’était qu’un gamin doué mais sans rien. Rien d’autre qu’un destin de champion, qu’il allait assumer. Cristiano Junior est bien né, son paternel a gagné selon un récent classement de Forbes, 800 millions de dollars (713 M€) sur la décennie achevée. Ça autorise toutes les folies et les bijoux les plus dingues. Père et fils ont récemment posé ensemble, à l’occasion du réveillon de Noël. L’image a largement tourné, car il y a sur leurs poignets respectifs pour plus de 1,5 millions d’euros, en deux montres.

Photo de famille très bling bling entre le père et le fils Ronaldo

Celle de CR7, nous l’avons déjà évoqué. C’est une pièce exclusive de la gamme Tourbillon, signée de la prestigieuse maison suisse, Franck Muller. Elle incorpore des émeraudes et 42 diamants de 15 000 carats. Son prix n’est qu’estimation, donné à plus de 1,5 millions d’euros. Cristiano Ronaldo a au moins deux autres garde-temps dont la valeur dépasse le million voire les deux millions estimés. Tel que nous l’avons récemment observé, il apprécie aussi les montres Rolex. Et pour son aîné, une version de la marque Hublot.

Cristiano Junior sur les traces de son glorieux paternel

De la collection Classic, elle est avec un verre saphir et un cadran en or rose. Son bracelet est en caoutchouc noir, son prix avoisine les 15 000 euros. C’est l’un des modèles disponibles sur la plateforme spécialisée Chronoexpert. Cristiano Jr la porte comme son père, dans un ensemble veste plus tee-shirt et chaîne autour du cou. A 9 ans, il est déjà surexposé médiatiquement et l’objet de toutes les comparaisons avec son père. Ici, comme sur le rectangle vert, car l’aîné des 4 enfants de l’attaquant de la Juventus taquine le ballon, avec une certaine dextérité. Les chiens ne font pas des chats !