FC Barcelone vainqueur du confinement sur le digital

Toute une période de sport à l’arrêt, dans quasiment tous les pays du monde : telle est la conséquence directe du coronavirus sur le football et les autres disciplines sportives. Pour les clubs, d’ordinaire engagés dans la dernière ligne droite de la saison, il a fallu s’adapter, voire se réinventer, pour continuer d’exister notamment sur les réseaux sociaux du web.

Près de 180 M, d’interactions pour le Barça sur les 2 derniers mois

Le FC Barcelone s’en est tiré à plutôt bon compte. Supérieur aux autres dans cette catégorie, tel que s’en félicite le club, à la lecture des résultats d’une étude menée par l’agence Blinkfire. Elle place le club blaugrana en tête, au classement des clubs qui ont généré le plus d’interactions sur leurs pages au cours des deux mois de confinement, entre le 12 mars et le 14 mai. Cela, au cumul des principaux réseaux sociaux existants que sont Facebook, Twitter, Instagram et Youtube.

📲📈 During confinement, FC Barcelona has strengthened its leadership on social media — @Twitter, @instagram, @YouTube, @Facebook — with 179 million interactions in two months. — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 16, 2020

Le PSG a moins de 50 M n’est pas dans le top 10 du confinement

Le Barça compte 179 millions d’interactions sur la période, c’est respectivement 19 et 39 millions de plus que Manchester United et Liverpool qui suivent. Avec très large majorité des échanges noués sur la page Instagram (138 M sur les 179 M d’interactions au total). Le PSG n’est pas dans le top 10, cela signifie que le club de la capitale est à moins des 51 millions du Bayern Munich.

Les clubs qui ont généré le plus d’interactions au cours du confinement