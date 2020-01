OM – Morgan Sanson ambassadeur de la campagne #DonateAMoment

S’il ne sera pas sur un terrain de foot pour participer aux quarts de finale de la Coupe de la Ligue, Morgan Sanson, le milieu de terrain de l’OM a rejoint Eugénie le Sommer et Arnaud Assoumani, un champion paralympique de saut en longueur pour soutenir une campagne intitulée #DonateAMoment. Cette initiative consiste à encourager chaque personne, à consacrer un peu de son temps à ses proches, ou des individus dans le besoin. Le partenaire de la compétition, BKT (un fabricant de pneumatiques indien) est à l’origine de ce projet.

Le joueur de l’OM diffusera des contenus spéciaux sur ses réseaux sociaux

Le joueur olympien diffusera des messages et des contenus spéciaux sur ses réseaux, tout au long du mouvement. Durant les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, le 6 et 7 janvier, des informations seront diffusées dans tous les stades, sur les écrans géants, pour inciter chaque supporter à rejoindre le mouvement. Pour l’heure, #DonateAMoment a été partagé plus de 24 416 fois dans le monde entier, sur les plateformes.

Un message partagé revient à reverser 2 euros à l’association Play International

Il faudra partager ses moments sur les réseaux sociaux, afin d’inciter un maximum de citoyens à participer, mais pas que. À travers ce mouvement, une collecte de fonds est organisée pour l’association Play International. Pour chaque message partagé sur les réseaux sociaux accompagné de ce hashtag, la multinationale BKT offrira 2 euros à cet organisme et son programme Vivre-ensemble, sport et protection de l’enfance. Dans l’objectif de réaliser deux bonnes actions en une.