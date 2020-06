Jacques-Henri Eyraud a dernièrement éprouvé la méthode Linkedin, à titre personnel sur sa page, mais en l’associant à l’OM qu’il dirige. Objectif du président : fixer la marche de conduite à suivre, après la première phase du projet mené par le propriétaire Frank McCourt, et dresser le portrait robot des deux « head of football » et « head of business », en cours de recrutement. Les clubs sportifs ont aussi à gagner du réseau social professionnel.

Et c’est pour cette raison qu’ils sont nombreux à le fréquenter de manière officielle. Du côté de la France, l’OM avec le PSG et l’OL squattent le top 20 mondial, en nombre de followers, d’après les résultats communiqués par l’agence digitale, Result Sports. Paris est même dans le top 5, sur les talons de Chelsea à presque 100 000 abonnés. C’est un seuil symbolique que seules les équipes de Manchester United, Liverpool et FC Barcelone ont franchi.

L’OM se hisse à la treizième place, il flirtait avec les 50 000 au moment de l’étude, ce mardi à l’heure pour nous d’écrire ce sujet, le club phocéen les a franchi, à 50 378 abonnés. L’OL en est encore un peu loin, mais les Gones bataillent avec le Bayern Munich juste devant, ça n’est pas rien en terme de référence. Selon Result Sports, 28 clubs de foot comptent un minimum de 20 000 followers sur Linkedin.

Building B2B contacts is for any sports organisation essential and LinkedIn has long been a « Hidden Champion ». It not only is great for Job posting or CSR related topics, it is much more! #GFDB20 #RESULTSports pic.twitter.com/1GMLhTVLJg

Football Clubs need to become value driven (Integrity, kindness, appreciating, caring and engaging) with their communities. And not (only) a fan centric publishing media house. The scope is far beyond!

LinkedIn could be global B2B enabler for these values! #GFDB20 #RESULTSports pic.twitter.com/XKZh4MjswI

— RESULT Sports (@resultsports) June 8, 2020