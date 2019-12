PSG – Bondy Dream: voilà le clip commercial de la collection signée Mpbappé

Kylian Mbappé n’est pas un footballeur comme tous les autres. C’est ce que dit en substance, ce clip commercial signé de Nike, pour accompagner la sortie de la première collection signature associée à l’attaquant du PSG. Ça, et le fait que le champion du monde n’est pas là tout à fait par hasard. Programmé pour gagner dès son plus jeune âge. En suivant son évolution, de l’enfance à l’adulte. Des premiers ballons touchés gamin, à ceux d’aujourd’hui, le plaisir reste le même pour le footballeur. Seule la pression s’est intensifiée sur ses épaules, maintenant qu’il est désigné comme un futur (très) grand.

Un spot qui montre la progression de l’attaquant du PSG

De Bondy à Paris, du stade de foot communal au Parc des Princes, ce spot d’une minute trente témoigne de la progression du joueur.« Kylian en veut plus, même sacré champion du monde », ou « Kylian est le premier à l’entraînement. Et le dernier à le quitter ». C’est en appuyant sur la dévotion du jeune champion, pour le ballon rond, que Nike articule tout son message. La collection Bondy Dream x Mbappé est sortie dimanche dernier. Elle est la première d’une série que l’on devine longue à l’avenir. Elle propose plusieurs produits, d’un maillot à des tee-shirts, en plus d’un hoodie, d’une casquette… Et d’une nouvelle paire de crampons aux couleurs de la ville d’origine du jeune champion.

La collection signature de Kylian Mbappé est à retrouver sur l’espace officiel de son équipementier Nike