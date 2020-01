PSG – Neymar sort une Rolex en or et diamants à 130 000€

Il s’est présenté au Parc des Princes, avant le match du PSG face à Monaco, tiré à quatre épingles portant le bleu costume Hugo Boss, de l’habilleur officiel du club de la capitale. Neymar avait à son poignet une montre captée par la page spécialisée, Insane Luxury sur les réseaux sociaux. Point ici de modèle de la marque italienne Gaga Milano dont le Brésilien est un ambassadeur.

Neymar portait une montre à près de 130 000€ avant son match dimanche

C’est plutôt une Rolex, version MT-Master II 116759 SARU. Avec un bracelet et son boîtier en or blanc, la lunette l’est également, elle incorpore des saphirs et des rubis sur sa lunette, pour reprendre le code couleur de l’iconique Oyster Perpetual GMT-Master. Cette version signée Rolex est d’un luxe supérieur, avec des diamants sur le boîtier et le bracelet. Son prix n’est qu’estimation, il avoisine les 130 000 euros. La moitié environ de sa noire Ferrari GTC4Lusso.

L’attaquant du PSG a sinon une rare version signée de Richard Mille

Sur la fin du printemps dernier, Neymar avait été repéré portant une montre d’une valeur bien supérieure, à près de 850 000 euros, création de la marque Richard Mille, un modèle RM 68-01 produit à 30 unités seulement.