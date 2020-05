Zlatan Ibrahimovic au volant de sa voiture à… 1,5 M€ !

Il avait posté l’image sur les réseaux sociaux, au lendemain de son 38e anniversaire. L’occasion pour tout le monde de découvrir une Ferrari Monza SP2, un bolide que seul un footballeur suédois à la carrière riche de titres et d’argent peut s’offrir et conduire. Ce week-end, Zlatan Ibrahimovic a été vu du plus grand nombre, au volant de sa voiture circulant dans les rues de la capitale Stockholm.

Zlatan Ibrahimovic vu en Suède avec sa Ferrari Monza SP2

Cheveux au vent, pour apprécier l’expérience de cette voiture vendue 1,575 millions d’euros. Son moteur est un V12 de 810 chevaux, elle taquine les 300 km/h et avale le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. L’histoire de l’ancien parisien et de sa magnifique automobile pourrait s’arrêter là, c’était sans compter sur la notoriété du bonhomme et le passage remarqué de sa bête de course. Notamment des autorités. Car, tel que l’explique le média Aftonbladet, ladite Ferrari Monza SP2 ne serait plus enregistrée depuis le 30 mars, à l’Agence suédoise des transports.

Un défaut d’enregistrement pour le bolide du Suédois ?

A moins de couvrir la distance entre son domicile et le point d’enregistrement le plus proche, sinon le joueur ne serait pas autorisé et il risquerait une amende, en conséquence. Reste qu’il est particulièrement rare de voir circuler une Ferrari Monza SP1 (pour un seul siège) ou SP2, puisqu’elles ne sont produites l’une plus l’autre, qu’à 499 exemplaires.