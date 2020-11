OM – Porto 2020 en direct live streaming

Le match de l’espoir ou désespoir pour Marseille, mais de façon certaine, la dernière cartouche des hommes d’André Villas-Boas. C’est là le scénario de l’affiche à jouer, ce mercredi en soirée, sur la pelouse du stade Vélodrome. Une fois encore, vide de spectateurs. Il n’y en aura que pour les abonnés, de cet OM – Porto 2020 en direct live streaming. Ceux de RMC Sport, de Téléfoot, et même des deux puisque ils une offre d’abonnement couplée, en commun. Ce match est à suivre à partir de 21h.

Dernière chance, disions-nous, cat l’Olympique de Marseille n’a pas encore pris un point, après les trois premiers matches. A ce stade, d’autres seraient définitivement éliminés, mais il reste encore un espoir, même infime, au vice-champion de France, de se qualifier pour les huitièmes. Et dans tous les cas, de viser sinon, la Ligue Europa. Seule possibilité à cela : battre le collectif de Porto, à la maison.

La dernière cartouche de Marseille

Ça n’a rien d’évident, après la gifle reçue au match aller au Portugal (3-0). Les Marseillais jurent qu’ils ont de l’orgueil, à eux de le démontrer pour ne pas encaisser une humiliante et record, 13e défaite consécutive, en Ligue des champions. Les Marseillais ne seront pas les favoris des bookmakers pour cette rencontre. Mais dans ce contexte, en particulier, il n’ont plus grand-chose à perdre sportivement. Que ça leur serve pour se libérer et conjurer le mauvais sort du club, sur la grande scène européenne.

