OM : Qui sont les Marseillais les plus populaires sur le web ?

Ici au moins, différemment d’autres clubs où un joueur écrase tout sa concurrence (Neymar à Paris, depay à Lyon, Fabregas à Monaco, Dante à Nice ou Renato Sanches à Lille), le match est serré à l’OM pour décider qui des joueurs d’André Villas-Boas est le plus populaire sur la toile. Ça se joue à une grosse centaine de milliers de followers, sur un cumul supérieur à 2,5 millions, pour l’Argentin Dario Benedetto, et Dimitri Payet.

Match serré entre Payet et Bendetto pour la popularité 2.0

Le premier ayant dépassé l’autre au mois de mai dernier, depuis, il accentue son avance. Sans oublier Florian Thauvin en embuscade, à plus de 2 millions cumulés, pour lui aussi. Cumulés, sur les quatre principaux réseaux sociaux du web, selon nos observations enregistrées en ce début de mois d’août. Personne à l’Olympique de Marseille n’a plus de followers que le club, qui en possède plus de 10 millions.

Strootman, le seul à l’OM qui perd des followers sur la saison

Les minots ont la cote, Maxime Lopez et Boubacar Kamara sont dans les 10, les joueurs les plus fidèles également. Gagner le « like » des supporters marseillais se mérite et ne se limite pas qu’au CV. Une preuve ? Il y a un an presque tout pile nous avions fait le même classement et à l’époque Kevin Strootman plus de 1,9 millions de fans sur les trois réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Il en a légèrement perdu depuis.

Les 10 joueurs les plus populaires de l’OM sur le web