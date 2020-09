NBA 2020 : Dans la « bulle » de LeBron James à 1 500$ la nuit

Les playoffs NBA 2020 suivent leur cours et quatre équipes sont toujours en lice. Elles sont donc encore logées dans la « bulle » de Disney World, à Orlando, dans le but de terminer la saison. Parmi elles, Les Los Angeles Lakers et leur tête d’affiche LeBron James, qui réside dans une suite « présidentielle » estimée à 1 500$ la nuit, soit environ 1 267 €, selon les données partagées sur la toile.

LeBron James titulaire d’une chambre imposante dans la bulle d’Orlando

Situé à l’hôtel Gran Destino, le nid douillet de James culmine à l’un des derniers étages du bâtiment. Elle dispose de 2 salons, d’une télévision à écran plat, de deux chambres, parmi lesquelles une est munie de deux lits doubles, et d’une vue magnifique sur l’un des lacs du parc de Disney World. Dans l’immeuble, le « King » peut profiter des plusieurs restaurants et de la cave à vin, tout pour célébrer les victoires des ses Lakers, nombreuses depuis le début de la bulle.

Tous les joueurs NBA de la bulle n’ont pas les mêmes privilèges

Le joueur des Houston Rockets, Austin Rivers, s’en est d’ailleurs amusé lors d’un live diffusé sur Instagram pour Slam. Logé avec le reste de son équipe dans l’hôtel Grand Floridian, non loin de celui de LeBron James, l’arrière texan avait filmé un building entier, ironisant que tout appartenait à l’ailier des Lakers. Ce qui est sûr, c’est que les images de cette chambre ne rappellent en rien celles des autres pensionnaires de la bulle. Pour preuve, la pièce à vivre qu’Evan Fournier, le basketteur français, a présenté à ses fans sur instagram lors de son arrivée à Orlando : un simple deux-pièces munie d’une petite télévision et d’un seul lit.