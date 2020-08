PSG – Bayern : Un patch spécial sur le maillot des Parisiens

Ce n’est pas un match tout à fait ordinaire, que le PSG dispute ce dimanche soir, au Bayern Munich. L’enjeu est plus fort que le club de la capitale n’en a encore jamais connu de son histoire. S’il a déjà rayonné, jamais il n’a été sacré, au bout de la Ligue des champions, la plus prestigieuse compétition continentale. Sa rencontre, Paris l’effectuera dans son maillot domicile.

Les joueurs du PSG porteront le maillot domicile 2019-20…

Mais avec le modèle de la saison 2019-20 dernière, et non le nouveau pour l’exercice 2021, dévoilé il y a un mois presque tout pile. C’est que cette finale est un report, elle devait initialement se jouer le 30 mai dernier, au stade olympique Atatürk d’Istanbul, en Turquie. Las, le Coronavirus est arrivé. La suite, on la connait. C’est à Lisbonne, au stade de la Luz, qu’est programmée l’événement ce dimanche.

… un patch pour bien marquer la portée de l’événement face au Bayern

Une date, un lieu et une affiche que les joueurs de Thomas Tuchel porteront en doré, discrètement au centre, au niveau de la poitrine, en inscription sur le maillot de chacun. Cela complétant également, l’inscription « merci », inscrite sur la gauche, au-dessus du logo du club. Tous ceux qui ont participé au Final 8 ont eu ce même mot, dans la langue de son pays, pour façon de rendre hommage à tout le personnel soignant, partout dans le monde, mobilisé pendant la crise.