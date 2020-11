Masters Londres 2020 : Les équipementiers qui habillent les joueurs

Quelles marques habillent les huit meilleurs joueurs du monde (9 moins Federer absent), qui s’affrontent, en ce moment même, aux Master de Londres 2020 ? Lacoste pour le numéro un mondial, Novak Djokovic, et le tout frais vainqueur du tournoi de Bercy, Daniil Medvedev, que le Crocodile vient de prolonger dans la foulée, jusqu’en 2026. Lacoste ne produisant pas de chaussures techniques pour le tennis, le Serbe et le Russe ont d’autres fournisseurs pour les pieds.

adidas domine en nombre de joueurs habillés à Londres

Ainsi Medvedev offre-t-il de la visibilité à Nike, en plus des deux joueurs sous contrat, que sont Rafael Nadal et Andrey Rublev. Dans le monde de la balle jaune, le match des équipementiers se concentre aussi beaucoup, entre les deux géantes adidas, d’un côté et Nike, de l’autre. On dit « aussi », car c’est le cas dans le football, tel qu’une étude vient récemment de le détailler. A Londres, c’est l’Allemande qui domine en nombre de joueurs parrainés.

Chez les fournisseurs de raquettes le match est aussi disputé

Ils sont trois – Thiem, Zverev et Tsitsipas que les Trois bandes équipent intégralement. Avec Lacoste, Nike et adidas, Fila complète les équipementiers officiels des joueurs des Masters, tandis que Djokovic, avec ses asics aux pieds, assure à la marque japonaise un bout de présence, à Londres. Pour les raquettes, là aussi ils sont plusieurs à se disputer le gâteau. Quatre précisément, mais la marque Head est majoritaire ; elle fournit trois des quatre joueurs du groupe « Tokyo 1970 ».

Le rendez-vous final de la saison 2020 de tennis est prévu ce dimanche

Rendez-vous dimanche pour le final du tournoi. Et la révélation du vainqueur et des sponsors qui lui sont associés. Rappelons par ailleurs que la victoire rapporte 465 000 euros au vainqueur, ou le triple s’il gagne sans s’incliner dans la compétition.

Les équipementiers et partenaires techniques des joueurs aux Masters 2020 de Londres

Groupe Tokyo 1970

Joueur Equipementier Fournisseur chaussures Raquette Novak Djokovic Lacoste asics Head Daniil Medvedev Lacoste Nike Tecnifibre Alexander Zverev adidas adidas Head Diego Schwartzman Fila Fila Head

Groupe Londres 2020